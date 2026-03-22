«Зенит» прервал серию «Динамо» из трёх побед в Российской Премьер-Лиге
Санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 переиграл московское «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия бело-голубых в чемпионате России.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
Ранее команда Ролана Гусева разгромила самарские «Крылья Советов» (4:0), победила ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0). В следующем туре динамовцы 4 апреля примут «Оренбург».
После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В активе столичной команды восемь побед, шесть ничьих и восемь поражений.
