«Зенит» прервал серию «Динамо» из трёх побед в Российской Премьер-Лиге

Санкт-петербургский «Зенит» со счётом 3:1 переиграл московское «Динамо» в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. Таким образом, прервалась трёхматчевая победная серия бело-голубых в чемпионате России.

Ранее команда Ролана Гусева разгромила самарские «Крылья Советов» (4:0), победила ЦСКА (4:1) и «Ростов» (1:0). В следующем туре динамовцы 4 апреля примут «Оренбург».

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице высшего дивизиона российского первенства. В активе столичной команды восемь побед, шесть ничьих и восемь поражений.