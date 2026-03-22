«Вас сегодня слышала вся Москва». «Зенит» — болельщикам после победы над «Динамо»
Пресс-служба санкт-петербургского «Зенита» обратилась к поклонникам клуба после победы сине-бело-голубых над «Динамо» (3:1) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Вас сегодня слышала вся Москва! Спасибо, сине-бело-голубые!» — говорится в сообщении пресс-службы «Зенита» в телеграм-канале команды.
«Зенит» довёл количество набранных в сезоне очков до 48. После 22 матчей команда занимает второе место в турнирной таблице РПЛ и отстаёт от возглавляющего чемпионскую гонку «Краснодара» на одно очко. В следующем туре подопечные Сергея Семака примут дома «Крылья Советов».
