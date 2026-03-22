«Локомотив» разгромил «Акрон», забив пять мячей за первый тайм

Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 5:1.

Первый гол в матче забил защитник московской команды Сесар Монтес на седьмой минуте. Нападающий гостей Кевин Аревало сравнял счёт на 14-й минуте. Форвард Александр Руденко вывел вперёд железнодорожников на 23-й минуте. Полузащитник Зелимхан Бакаев забил третий гол хозяев поля на 26-й минуте. На 28-й минуте игрок «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сделал счёт разгромным. Хавбек Алексей Батраков забил пятый гол хозяев поля на 39-й минуте. Защитник «Акрона» Родригу Эшковал был удалён на 70-й минуте.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.