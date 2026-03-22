Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Локомотив — Акрон, результат матча 22 марта 2026, счет 5:1, 22-й тур РПЛ 2025/2026

«Локомотив» разгромил «Акрон», забив пять мячей за первый тайм
Завершился матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором встречались московский «Локомотив» и тольяттинский «Акрон». Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

Первый гол в матче забил защитник московской команды Сесар Монтес на седьмой минуте. Нападающий гостей Кевин Аревало сравнял счёт на 14-й минуте. Форвард Александр Руденко вывел вперёд железнодорожников на 23-й минуте. Полузащитник Зелимхан Бакаев забил третий гол хозяев поля на 26-й минуте. На 28-й минуте игрок «Локомотива» Дмитрий Воробьёв сделал счёт разгромным. Хавбек Алексей Батраков забил пятый гол хозяев поля на 39-й минуте. Защитник «Акрона» Родригу Эшковал был удалён на 70-й минуте.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

