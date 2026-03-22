Тренер «Балтики» сравнил игру Бевеева и Сауся

Тренер «Балтики» Юрий Нагайцев сравнил игру защитника команды Мингияна Бевеева с игрой экс-футболиста калининградского клуба Владислава Сауся, который зимой перешёл в «Спартак».

«У нас все игроки играют и в атаке, и в обороне. Просто разная бывает схема игры, в зависимости от того, как играет соперник. Когда у нас был Саусь. Где он был? Он всё время был в чужой штрафной. Сейчас мы уже от Бевеева этого добились. Он уже также в чужой штрафной и отдаёт голевые», — приводит слова Нагайцева официальный сайт клуба.

После 22 матчей чемпионата России «Балтика» набрала 42 очка и занимает третье место в турнирной таблице.