Сергей Семак: у нас получилось нейтрализовать сильные качества «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о деталях игры своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

— Сегодня мы увидели игру вашей команды, которая не дала практически ничего сделать «Динамо». До этого после паузы «Динамо» обыгрывало здесь очень крупно и «Спартак», и ЦСКА. Вопрос такой: готовились специально к команде? Потому что действительно сегодня сыграли так, что «Динамо» ничего не смогло сделать. Ни в защите ничего не получалось, ни в полузащите, ни в нападении. В чём секрет? Раскройте.

— Секретов нет никаких: это уже шестой наш матч в этом сезоне. В чемпионате на нашем стадионе, две игры на Кубок, две игры товарищеские зимой — шесть матчей мы играли друг против друга. Конечно, мы прекрасно понимаем сильные качества каждой из команд. Сегодня просто тот день, в который у нас получилось нейтрализовать сильные качества «Динамо». Это и быстрые контратаки — команда быстрая, атакующая группа очень квалифицированная, стандартные положения очень хорошие. Здесь мы сыграли очень надёжно. А то, что у нас есть моменты… Они возникают в каждом матче. Вопрос реализации — то, чего нам не хватило в предыдущих матчах, где мы на очень низком уровне реализовали наши моменты. Сегодня сыграли так: уверенно, надёжно, дисциплинированно. Я думаю, заслуженно победили! — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.