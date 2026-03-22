Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак: у нас получилось нейтрализовать сильные качества «Динамо»

Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о деталях игры своей команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

— Сегодня мы увидели игру вашей команды, которая не дала практически ничего сделать «Динамо». До этого после паузы «Динамо» обыгрывало здесь очень крупно и «Спартак», и ЦСКА. Вопрос такой: готовились специально к команде? Потому что действительно сегодня сыграли так, что «Динамо» ничего не смогло сделать. Ни в защите ничего не получалось, ни в полузащите, ни в нападении. В чём секрет? Раскройте.
— Секретов нет никаких: это уже шестой наш матч в этом сезоне. В чемпионате на нашем стадионе, две игры на Кубок, две игры товарищеские зимой — шесть матчей мы играли друг против друга. Конечно, мы прекрасно понимаем сильные качества каждой из команд. Сегодня просто тот день, в который у нас получилось нейтрализовать сильные качества «Динамо». Это и быстрые контратаки — команда быстрая, атакующая группа очень квалифицированная, стандартные положения очень хорошие. Здесь мы сыграли очень надёжно. А то, что у нас есть моменты… Они возникают в каждом матче. Вопрос реализации — то, чего нам не хватило в предыдущих матчах, где мы на очень низком уровне реализовали наши моменты. Сегодня сыграли так: уверенно, надёжно, дисциплинированно. Я думаю, заслуженно победили! — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android