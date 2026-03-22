Матч-центр:
«Именно для этого мы его и пригласили». Флик — о вратаре Жоане Гарсии

«Именно для этого мы его и пригласили». Флик — о вратаре Жоане Гарсии
Главный тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик высказался о голкипере своей команды Жоане Гарсии после победы в матче 29-го тура испанской Ла Лиги над «Райо Вальекано» (1:0).

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Барселона
Окончен
1 : 0
Райо Вальекано
Мадрид
1:0 Араухо – 24'    

«Именно для этого мы его и пригласили — чтобы он стоял на воротах и помог нам сохранить ворота в неприкосновенности. Это делает всё проще. Я знаю, насколько он важен и насколько значимым было его выступление сегодня в нескольких моментах. Я также рад его вызову в сборную. Думаю, он это заслужил», — приводит слова Флика Marca.

После 29 встреч испанского чемпионата «Барселона» набрала 73 очка и возглавляет турнирную таблицу. «Райо Вальекано» располагается на 14-й строчке, у команды в активе 32 очка.

Материалы по теме
«Райо Вальекано» провёл фантастический матч». Флик — о победе «Барселоны» в игре Ла Лиги
