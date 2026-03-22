«Манчестер Сити» обыграл «Арсенал» в финале Кубка английской лиги, у О'Райли дубль

Завершился финальный матч Кубка английской лиги, в котором играли лондонский «Арсенал» и «Манчестер Сити». Победу со счётом 2:0 в этой игре одержали «горожане». Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

На 60-й минуте 21-летний воспитанник «горожан» Нико О'Райли открыл счёт в этой игре и вывел команду вперёд, а на 64-й минуте он оформил дубль.

В нынешнем сезоне «канониры» и «горожане» встречались в матче 5-го тура чемпионата Англии. В том матче команды сыграли вничью со счётом 1:1.

В прошлом году Кубок английской лиги выиграл «Ньюкасл». В финале розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.