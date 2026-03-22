«Тоттенхэм» побил клубный антирекорд по матчам без побед, который держался 91 год

«Тоттенхэм» побил клубный антирекорд по матчам без побед, который держался 91 год
Лондонский «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд по количеству игр подряд без побед в английской Премьер-лиге, уступив «Ноттингем Форест» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ и доведя серию до 13 встреч. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 45'     0:2 Гиббс-Уайт – 62'     0:3 Авонийи – 87'    

Как сообщает Squawka в соцсети X, предыдущая антирекордная серия держалась 91 год. Команда не выигрывает в чемпионате с 28 декабря 2025 года, когда в 18-м туре был побеждён «Кристал Пэлас» (1:0).

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Игора Тудора 30 очков в 31 матче. «Ноттингем Форест» благодаря победе в очном матче опередил лондонцев на два очка. Отрыв «Тоттенхэма» от зоны вылета составляет одно очко.

