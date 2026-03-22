«Тоттенхэм» побил клубный антирекорд по матчам без побед, который держался 91 год
Поделиться
Лондонский «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд по количеству игр подряд без побед в английской Премьер-лиге, уступив «Ноттингем Форест» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ и доведя серию до 13 встреч. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.
Англия — Премьер-лига . 31-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 17:15 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон
Окончен
0 : 3
Ноттингем Форест
Ноттингем
0:1 Жезус – 45' 0:2 Гиббс-Уайт – 62' 0:3 Авонийи – 87'
Как сообщает Squawka в соцсети X, предыдущая антирекордная серия держалась 91 год. Команда не выигрывает в чемпионате с 28 декабря 2025 года, когда в 18-м туре был побеждён «Кристал Пэлас» (1:0).
«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Игора Тудора 30 очков в 31 матче. «Ноттингем Форест» благодаря победе в очном матче опередил лондонцев на два очка. Отрыв «Тоттенхэма» от зоны вылета составляет одно очко.
Комментарии
- 22 марта 2026
-
21:44
-
21:44
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:22
-
21:17
-
21:11
-
21:07
-
20:57
-
20:55
-
20:55
-
20:54
-
20:54
-
20:51
-
20:46
-
20:43
-
20:42
-
20:42
-
20:31
-
20:30
-
20:27
-
20:22
-
20:18
-
20:18
-
20:15
-
20:10
-
20:00
-
20:00
-
19:53
-
19:52
-
19:51