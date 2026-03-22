«Тоттенхэм» побил клубный антирекорд по матчам без побед, который держался 91 год

Лондонский «Тоттенхэм» установил клубный антирекорд по количеству игр подряд без побед в английской Премьер-лиге, уступив «Ноттингем Форест» (0:3) в матче 31-го тура АПЛ и доведя серию до 13 встреч. Команды играли на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне.

Как сообщает Squawka в соцсети X, предыдущая антирекордная серия держалась 91 год. Команда не выигрывает в чемпионате с 28 декабря 2025 года, когда в 18-м туре был побеждён «Кристал Пэлас» (1:0).

«Тоттенхэм» занимает 17-е место в турнирной таблице чемпионата Англии. У подопечных Игора Тудора 30 очков в 31 матче. «Ноттингем Форест» благодаря победе в очном матче опередил лондонцев на два очка. Отрыв «Тоттенхэма» от зоны вылета составляет одно очко.