Марсель — Лилль, результат матча 22 марта 2026, счёт 1:2, 27-й тур Лиги 1 2025/2026

«Лилль» вырвал победу у «Марселя» в матче Лиги 1 благодаря голу Жиру в концовке
Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Лилль». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу футболистов команды гостей.

Франция — Лига 1 . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:15 МСК
Марсель
Окончен
1 : 2
Лилль
1:0 Нванери – 43'     1:1 Мёнье – 49'     1:2 Жиру – 86'    

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Марселя» Итан Нванери на 43-й минуте. На 49-й минуте защитник гостей Тома Мёнье сравнял счёт. На 86-й минуте нападающий «Лилля» Оливье Жиру забил второй мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 2:1.

После 27 встреч французского чемпионата «Марсель» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Лилль» располагается на пятой строчке, у команды в активе 47 очков.

В следующем туре «Лилль» в домашнем матче сыграет с «Лансом» 4 апреля, а «Марсель» на день позже на выезде встретится с «Монако».

Календарь Лиги 1 сезона-2025/2026
Турнирная таблица Лиги 1 сезона-2025/2026
Материалы по теме
«ПСЖ» в большинстве разгромил «Ниццу» в матче 27-го тура Лиги 1, Сафонов отыграл «на ноль»
