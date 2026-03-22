«Лилль» вырвал победу у «Марселя» в матче Лиги 1 благодаря голу Жиру в концовке

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1 сезона-2025/2026, в котором встречались «Марсель» и «Лилль». Игра прошла на стадионе «Оранж Велодром» (Марсель, Франция). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Бенуа Бастьен (Метц, Франция). Матч завершился со счётом 2:1 в пользу футболистов команды гостей.

Первый мяч во встрече забил полузащитник «Марселя» Итан Нванери на 43-й минуте. На 49-й минуте защитник гостей Тома Мёнье сравнял счёт. На 86-й минуте нападающий «Лилля» Оливье Жиру забил второй мяч в ворота хозяев, установив окончательный счёт — 2:1.

После 27 встреч французского чемпионата «Марсель» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Лилль» располагается на пятой строчке, у команды в активе 47 очков.

В следующем туре «Лилль» в домашнем матче сыграет с «Лансом» 4 апреля, а «Марсель» на день позже на выезде встретится с «Монако».