«Фрайбург» одолел «Санкт-Паули» в 27-м туре Бундеслиги

Завершён матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Санкт-Паули» и «Фрайбург». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха.

Данел Синани на 24-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Игор Матанович сравнял счёт на 65-й минуте, а на 78-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Санкт-Паули» с 24 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Фрайбург» с 37 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «пираты» 5 апреля на выезде встретятся с «Унионом», «орлы» 4 апреля примут «Баварию».