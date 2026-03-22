Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Санкт-Паули — Фрайбург, результат матча 22 марта 2026, счёт 1:2, 27-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Фрайбург» одолел «Санкт-Паули» в 27-м туре Бундеслиги
Завершён матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Санкт-Паули» и «Фрайбург». Победу со счётом 2:1 в этой игре одержали «орлы». Встреча состоялась на стадионе «Миллернтор» в Гамбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Флориан Бадштюбнер из Виндсбаха.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Санкт-Паули
Гамбург
Окончен
1 : 2
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Синани – 24'     1:1 Матанович – 65'     1:2 Матанович – 78'    

Данел Синани на 24-й минуте вывел хозяев поля вперёд. Игор Матанович сравнял счёт на 65-й минуте, а на 78-й минуте он оформил дубль.

После этой игры «Санкт-Паули» с 24 очками находится на 16-м месте в турнирной таблице Бундеслиги, «Фрайбург» с 37 очками располагается на восьмой строчке.

В следующем туре «пираты» 5 апреля на выезде встретятся с «Унионом», «орлы» 4 апреля примут «Баварию».

