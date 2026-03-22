«Локомотив» — самая результативная команда РПЛ после 22-го тура
Московский «Локомотив» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 5:1 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому результату железнодорожники стали самой результативной командой чемпионата России на данный момент. На их счету 48 голов.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7' 1:1 Аревало – 14' 2:1 Руденко – 23' 3:1 Бакаев – 26' 4:1 Воробьёв – 29' 5:1 Батраков – 39'
Удаления: нет / Эшковал – 70'
На второй строчке по количеству голов в РПЛ после 22 туров находится «Краснодар», в активе которого 47 мячей. «Быки» также крупно победили в матче минувшего тура с «Пари Нижний Новгород» (5:0).
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков.
