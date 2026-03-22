«Локомотив» — самая результативная команда РПЛ после 22-го тура

Московский «Локомотив» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 5:1 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому результату железнодорожники стали самой результативной командой чемпионата России на данный момент. На их счету 48 голов.

На второй строчке по количеству голов в РПЛ после 22 туров находится «Краснодар», в активе которого 47 мячей. «Быки» также крупно победили в матче минувшего тура с «Пари Нижний Новгород» (5:0).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков.