«Локомотив» — самая результативная команда РПЛ после 22-го тура

Московский «Локомотив» разгромил тольяттинский «Акрон» со счётом 5:1 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Благодаря этому результату железнодорожники стали самой результативной командой чемпионата России на данный момент. На их счету 48 голов.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

На второй строчке по количеству голов в РПЛ после 22 туров находится «Краснодар», в активе которого 47 мячей. «Быки» также крупно победили в матче минувшего тура с «Пари Нижний Новгород» (5:0).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. Лидирует в лиге «Краснодар», набравший 49 очков. На второй строчке располагается санкт-петербургский «Зенит», заработавший 48 очков.

