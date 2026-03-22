Джон Джон прокомментировал свой дебютный гол за «Зенит», забитый в матче с «Динамо»

Новичок «Зенита» Джон Джон прокомментировал свой дебютный гол за сине-бело-голубых, забитый в матче 22-го тура РПЛ с московским «Динамо». «Зенит» в этой игре одержал победу со счётом 3:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

«Я очень счастлив! Давно хотел открыть счёт своим голам здесь, теперь надо продолжать работать, чтобы увеличивать их число.

Мы с Луисом [Энрике] разыграли комбинацию у штрафной противника, последовал его удар, мяч отскочил вверх от защитника, и мне удалось хорошо выпрыгнуть — и красиво забить головой. Ещё раз благодарю всех в нашем клубе за такое тёплое отношение ко мне, буду продолжать в том же духе!

Игра головой — одна из моих сильных сторон. Мне нравится повышать свой универсализм, быть полезным в разных игровых ролях. И для меня очень важно хорошо действовать на втором этаже», — приводит слова Джона официальный сайт клуба.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.

