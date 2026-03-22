Игрок «Локомотива» Карпукас прокомментировал разгромную победу над «Акроном»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о результате встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Забили, были моменты. Продолжали хорошо играть. Надеюсь, я буду видеть такую команду на протяжении оставшихся девяти туров. Понятно, что все хотят выигрывать, но надо подходить с холодной головой, даже если переполняют эмоции. Надо играть в футбол с холодной головой. С этого матча запомнится комбинационный футбол, потому что много чего получалось», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

