Игрок «Локомотива» Карпукас прокомментировал разгромную победу над «Акроном»

Полузащитник «Локомотива» Артём Карпукас высказался о результате встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (5:1).

«Забили, были моменты. Продолжали хорошо играть. Надеюсь, я буду видеть такую команду на протяжении оставшихся девяти туров. Понятно, что все хотят выигрывать, но надо подходить с холодной головой, даже если переполняют эмоции. Надо играть в футбол с холодной головой. С этого матча запомнится комбинационный футбол, потому что много чего получалось», — передаёт слова Карпукаса корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.