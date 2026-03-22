«Барселона» готова включить своего игрока в сделку по Альваресу из «Атлетико» — Cadena Ser

Каталонская «Барселона» планирует усилить атаку форвардом мадридского «Атлетико», чемпионом мира в составе сборной Аргентины Хулианом Альваресом. Как сообщает издание Cadena Ser, ссылаясь на окружение президента сине-гранатовых Жоана Лапорты, частью сделки может стать нападающий Ферран Торрес.

По данным источника, план «Барселоны» состоит в том, чтобы продлить на один год контракт с польским нападающим Робертом Левандовским, предложив ему новое соглашение с понижением заработной платы и ролью запасного.

Альварес, в свою очередь, должен стать основным форвардом и составить группу атаки с вингерами Рафиньей и Ламином Ямалем. Как сообщается, в клубе уверены, что сумма трансфера не превысит € 100 млн.