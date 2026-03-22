Дмитрий Воробьёв рассказал, за счёт чего «Локомотив» разгромно обыграл «Акрон»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьёв высказался о разгромной победе железнодорожников над «Акроном» (5:1) в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7' 1:1 Аревало – 14' 2:1 Руденко – 23' 3:1 Бакаев – 26' 4:1 Воробьёв – 29' 5:1 Батраков – 39'
Удаления: нет / Эшковал – 70'
«Так игра складывалась, что у нас всё получалось. В моменте с голом мне помог рикошет. Мы почувствовали игру, «Акрон» где-то неправильно действовал — мы этим воспользовались. Во втором тайме мы сыграли намного хуже, вышли расслабленными. Это нам не понравилось, будем делать выводы. Для нас эта победа была реакцией на те игры, где мы неудачно выступали. Дальше — больше», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
