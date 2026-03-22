«Рома» минимально обыграла «Лечче» в 30-м туре Серии А

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Единственный гол в матче забил Робиниу Ваш. Нападающий столичной команды отличился во втором тайме на 57-й минуте.

На данный момент у «Лечче» 27 очков. После 30 матчей команда занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Рома» сыграет на выезде с «Интером» (5 апреля), «Лечче» примет «Аталанту» (6 апреля).