«Рома» минимально обыграла «Лечче» в 30-м туре Серии А

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Рома — Лечче, результат матча 22 марта 2026, счет 1:0, 30-й тур Серии А 2025/2026

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Рома» и «Лечче». Игра проходила на стадионе «Олимпико» (Рим, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Юан Лука Сакки. Игра закончилась победой хозяев поля со счётом 1:0.

Италия — Серия А . 30-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 20:00 МСК
Рома
1 : 0
Лечче
1:0 Ваш – 57'    

Единственный гол в матче забил Робиниу Ваш. Нападающий столичной команды отличился во втором тайме на 57-й минуте.

На данный момент у «Лечче» 27 очков. После 30 матчей команда занимает 18-е место в турнирной таблице Серии А. «Рома» с 54 очками располагается на шестой строчке.

В следующем туре «Рома» сыграет на выезде с «Интером» (5 апреля), «Лечче» примет «Аталанту» (6 апреля).

