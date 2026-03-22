«Манчестер Сити» завоевал свой девятый Кубок английской лиги в истории
«Манчестер Сити» со счётом 2:0 переиграл лондонский «Арсенал» в финале Кубка английской лиги и завоевал трофей. Это девятый подобный титул в истории «горожан».
Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60' 0:2 О'Райли – 64'
Ранее небесно-голубые брали этот трофей в 1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 и в 2021 годах. В 1974-м «Манчестер Сити» мог добавить в свою коллекцию ещё один подобный титул, но уступил в решающем матче «Вулверхэмптону» со счётом 1:2.
В прошлом году Кубок английской лиги выиграл «Ньюкасл Юнайтед». В финале розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1. Наибольшее число побед в данном турнире принадлежит мерсисайдцам (10).
Материалы по теме
