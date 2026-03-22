«Ничего страшного». Вратарь «Акрона» Тереховский — о разгромном поражении от «Локо»

19-летний вратарь «Акрона» Игнат Тереховский отреагировал на разгромное поражение со счётом 1:5 в матче с «Локомотивом» в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Много кто получал пять мячей, мы могли пропустить и больше. Нужно сделать выводы, я не вижу ничего страшного — проиграли и проиграли. Проигрывают с разным счётом, я не вижу здесь ничего такого. Мы отдали центр, я пытался направить партнёров на обратное — чтобы не отклеивались от нападающих «Локомотива». В первом тайме, если я выручал, Дзюба говорил: «Молодец!» А чего поддерживать? Мир не рухнул», — передаёт слова Тереховского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

