«Ничего страшного». Вратарь «Акрона» Тереховский — о разгромном поражении от «Локо»

19-летний вратарь «Акрона» Игнат Тереховский отреагировал на разгромное поражение со счётом 1:5 в матче с «Локомотивом» в рамках 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.
«Много кто получал пять мячей, мы могли пропустить и больше. Нужно сделать выводы, я не вижу ничего страшного — проиграли и проиграли. Проигрывают с разным счётом, я не вижу здесь ничего такого. Мы отдали центр, я пытался направить партнёров на обратное — чтобы не отклеивались от нападающих «Локомотива». В первом тайме, если я выручал, Дзюба говорил: «Молодец!» А чего поддерживать? Мир не рухнул», — передаёт слова Тереховского корреспондент «Чемпионата» Николай Баранов.
«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.
- 22 марта 2026
