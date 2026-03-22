Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги

Наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола стал первым тренером в истории, выигравшим пять Кубков английской лиги. Свой пятый трофей специалист выиграл, победив в финальном матче турнира лондонский «Арсенал» со счётом 2:0. Встреча состоялась на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

Ранее Гвардиола выигрывал Кубок английской лиги в сезонах-2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 и 2020/2021. Специалист опередил по количеству выигранных трофеев Брайана Клафа, Алекса Фергюсона и Жозе Моуринью, у которых по четыре кубка.

В прошлом году Кубок английской лиги выиграл «Ньюкасл». В финале розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.