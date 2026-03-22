О'Райли высказался о победе «Манчестер Сити» над «Арсеналом» в финале Кубка лиги

Защитник «Манчестер Сити» Нико О'Райли, дубль которого принёс «горожанам» победу над «Арсеналом» (2:0) в финале Кубка английской лиги, высказался о завоевании трофея. Команды играли на стадионе «Уэмбли» в Лондоне. В качестве главного арбитра встречи выступил Питер Бэнкс.

«Невероятное чувство — победить в финале и обыграть эту команду, мы знаем, насколько они хороши. Теперь нам нужно развить этот успех, это придаст нам хороший импульс. Я в восторге от сегодняшнего дня. Немного не мог поверить, видя, как болельщики так радовались, когда я забил эти голы.

Очень хорошее чувство, отличные выходные в честь дня рождения (в субботу, 21 марта, О'Райли исполнился 21 год. — Прим. «Чемпионата»). С детства я играл в полузащите, приходил в штрафную и забивал голы. Вывести это на высочайший уровень — это хорошо, это улучшает мою игру, и это потрясающее чувство», — сказал О'Райли в интервью Sky Sports.