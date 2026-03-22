«Арсенал» потерял шансы на квадрупл в сезоне-2025/2026

«Арсенал» уступил «Манчестер Сити» (0:2) в финале Кубка английской лиги. Таким образом, «канониры» лишились шансов сделать квадрупл по итогам нынешнего сезона.

Англия — Кубок лиги . Финал
22 марта 2026, воскресенье. 19:30 МСК
Арсенал
Лондон
Окончен
0 : 2
Манчестер Сити
Манчестер
0:1 О'Райли – 60'     0:2 О'Райли – 64'    

Команда Микеля Артеты с 70 очками возглавляет турнирную таблицу английской Премьер-лиги по итогам 31 матча, её ближайшим преследователем являются «горожане» с 61 очком после 30 игр. В Кубке Англии «канонирам» в рамках 1/4 финала турнира предстоит 4 апреля на выезде встретиться с «Саутгемптоном». В 1/4 финала Лиги чемпионов «Арсенал» сразится с португальским «Спортингом»: первая игра состоится 7 апреля в Лиссабоне, а ответная — 15 апреля в Лондоне.

