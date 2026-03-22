«Грусть, печаль». Владелец «Акрона» Морозов — о разгромном поражении от «Локомотива»

Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал результат встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда крупно проиграла московскому «Локомотиву» со счётом 1:5.

«Не знаю, что сегодня произошло, сам не понимаю. Грусть, печаль, очень расстроены и игрой, и результатом. По удалению ничего не могу сказать, к судейству с нашей стороны вопросов нет, всё плюс-минус справедливо. Результат по игре, вообще ничего не показали», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.