«Грусть, печаль». Владелец «Акрона» Морозов — о разгромном поражении от «Локомотива»

«Грусть, печаль». Владелец «Акрона» Морозов — о разгромном поражении от «Локомотива»
Владелец «Акрона» Павел Морозов прокомментировал результат встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором его команда крупно проиграла московскому «Локомотиву» со счётом 1:5.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Не знаю, что сегодня произошло, сам не понимаю. Грусть, печаль, очень расстроены и игрой, и результатом. По удалению ничего не могу сказать, к судейству с нашей стороны вопросов нет, всё плюс-минус справедливо. Результат по игре, вообще ничего не показали», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

