Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Реал — Атлетико: стартовые составы команд на матч 29-го тура Ла Лиги 2025/2026, 22 марта 2026

«Реал» — «Атлетико»: стартовые составы команд на матч 29-го тура Ла Лиги
Комментарии

Сегодня, 22 марта, состоится матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступит Хосе Мунуэра Монтеро. Стартовый свисток судьи прозвучит в 23:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

Стартовые составы команд.

«Реал»: Лунин, Карвахаль, Рюдигер, Тчуамени, Хёйсен, Гарсия, Питарч, Вальверде, Винисиус, Гюлер, Браим Диас.

«Атлетико»: Муссо, Ле Норман, Ганцко, Руджери, Коке, Льоренте, Кардозо, Симеоне, Лукман, Альварес, Гризманн.

После 28 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В предыдущем туре команда Альваро Арбелоа разгромила «Эльче» со счётом 4:1, а подопечные Диего Симеоне победили «Хетафе» (1:0).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android