Владелец «Акрона» Морозов: не будет такого, что будем бороться за стыки

Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о турнирном положении команды после разгромного поражения от «Локомотива» (1:5) в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам тура клуб из Тольятти остался на 10-м месте в таблице РПЛ с 22 очками и отрывом от зоны переходных матчей в одно очко.
«Надеюсь, что не будем бороться за стыки, в следующих турах, несмотря на сложный календарь, покажем свой максимум, хорошую игру и результат. Думаю, не будет такого, что мы будем бороться в стыках, а сохранимся на восьмом-девятом месте», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.
В восьми заключительных турах чемпионата России — 2025/2026 «Акрону» предстоит встретиться с ЦСКА, московским «Динамо», «Рубином», «Динамо» из Махачкалы, «Балтикой», «Краснодаром», «Ростовом» и «Крыльями Советов».
- 22 марта 2026
-
23:14
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
22:04
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:46
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:22
-
21:17
-
21:11
-
21:07
-
20:57
-
20:55
-
20:55