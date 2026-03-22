Владелец «Акрона» Морозов: не будет такого, что будем бороться за стыки
Владелец «Акрона» Павел Морозов высказался о турнирном положении команды после разгромного поражения от «Локомотива» (1:5) в 22-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. По итогам тура клуб из Тольятти остался на 10-м месте в таблице РПЛ с 22 очками и отрывом от зоны переходных матчей в одно очко.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Надеюсь, что не будем бороться за стыки, в следующих турах, несмотря на сложный календарь, покажем свой максимум, хорошую игру и результат. Думаю, не будет такого, что мы будем бороться в стыках, а сохранимся на восьмом-девятом месте», — передаёт слова Морозова корреспондент «Чемпионата» Александр Ершов.

В восьми заключительных турах чемпионата России — 2025/2026 «Акрону» предстоит встретиться с ЦСКА, московским «Динамо», «Рубином», «Динамо» из Махачкалы, «Балтикой», «Краснодаром», «Ростовом» и «Крыльями Советов».

