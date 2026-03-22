Джон Джон рассказал, кому посвятил свой дебютный гол за «Зенит»

Новичок «Зенита» Джон Джон рассказал, кому посвятил свой дебютный гол за сине-бело-голубых, забитый в матче 22-го тура РПЛ с московским «Динамо». «Зенит» в этой игре одержал победу со счётом 3:1.

«Посвящаю его своей дочке! Я давно её не видел и очень соскучился. Так что этот гол для тебя, милая моя. Папа тебя очень любит!» — приводит слова Джона официальный сайт клуба.

«Зенит» объявил о переходе 23‑летнего Джона Джона из бразильского «Ред Булл Брагантино» 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.