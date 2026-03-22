Джон Джон рассказал, кому посвятил свой дебютный гол за «Зенит»
Поделиться
Новичок «Зенита» Джон Джон рассказал, кому посвятил свой дебютный гол за сине-бело-голубых, забитый в матче 22-го тура РПЛ с московским «Динамо». «Зенит» в этой игре одержал победу со счётом 3:1.
Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22' 1:1 Гомес – 37' 1:2 Соболев – 43' 1:3 Глушенков – 85'
«Посвящаю его своей дочке! Я давно её не видел и очень соскучился. Так что этот гол для тебя, милая моя. Папа тебя очень любит!» — приводит слова Джона официальный сайт клуба.
«Зенит» объявил о переходе 23‑летнего Джона Джона из бразильского «Ред Булл Брагантино» 28 января. Срок действия трудового договора футболиста с сине-бело-голубыми рассчитан до конца сезона-2030/2031.
После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.
Комментарии
- 22 марта 2026
-
23:14
-
23:08
-
22:59
-
22:57
-
22:52
-
22:48
-
22:33
-
22:32
-
22:30
-
22:29
-
22:25
-
22:16
-
22:05
-
22:04
-
21:58
-
21:57
-
21:56
-
21:55
-
21:46
-
21:46
-
21:44
-
21:44
-
21:36
-
21:32
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:23
-
21:22
-
21:17
-
21:11
-
21:07
-
20:57
-
20:55
-
20:55