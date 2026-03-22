«Горько». В «Акроне» отреагировали на поражение от «Локомотива» со счётом 1:5

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала заявление после разгромного поражение от московского «Локомотива» со счётом 1:5 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Горько. Переживаем этот отрезок вместе. Верим в лучшее и благодарим вас за поддержку», – сообщает телеграм-канал «Акрона».

После рестарта чемпионата России команда Заура Тедеева не выиграла ни одного матча, уступив «Оренбургу» (0:2), «Спартаку» (3:4) и «Локомотиву» (1:5) и сыграв вничью с «Ахматом» (1:1).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

