«Горько». В «Акроне» отреагировали на поражение от «Локомотива» со счётом 1:5

Пресс-служба тольяттинского «Акрона» опубликовала заявление после разгромного поражение от московского «Локомотива» со счётом 1:5 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги.

«Горько. Переживаем этот отрезок вместе. Верим в лучшее и благодарим вас за поддержку», – сообщает телеграм-канал «Акрона».

После рестарта чемпионата России команда Заура Тедеева не выиграла ни одного матча, уступив «Оренбургу» (0:2), «Спартаку» (3:4) и «Локомотиву» (1:5) и сыграв вничью с «Ахматом» (1:1).

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.