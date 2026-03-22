Атлетик Бильбао — Бетис, результат матча 22 марта 2026, счёт 2:1, 29-й тур Ла Лиги 2025/2026

«Атлетик» победил «Бетис» в матче 29-го тура Ла Лиги
Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/2026, в котором встречались «Атлетик» из Бильбао и «Бетис». Игра прошла на стадионе «Сан-Мамес Баррия» (Бильбао, Испания). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Алехандро Муньис Руис. Победу в матче со счётом 2:1 праздновали футболисты команды хозяев.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 20:30 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
2 : 1
Бетис
Севилья
1:0 Вивьян – 25'     2:0 Сансет – 45'     2:1 Форнальс – 75'    

Первый мяч во встрече забил защитник «Атлетика» Дани Вивьян на 25-й минуте. На 45-й минуте полузащитник Ойан Сансет удвоил преимущество хозяев. На 75-й минуте Пабло Форнальс один мяч отыграл, установив окончательный счёт — 2:1.

После 29 встреч испанского чемпионата «Бетис» набрал 44 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. «Атлетик» из Бильбао располагается на девятой строчке, у команды в активе 38 очков.

В следующем туре «Бетис» в домашнем матче сыграет с «Эспаньолом» 4 апреля, а «Атлетик» на день позже на выезде встретится с «Хетафе».

Календарь Ла Лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Ла Лиги сезона-2025/2026
