Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Трент не попал в старт «Реала» на мадридское дерби из-за опоздания на тренировку — Marca

Трент не попал в старт «Реала» на мадридское дерби из-за опоздания на тренировку — Marca
Фланговый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико» из-за опоздания на тренировку посреди недели. Об этом сообщает Marca. Встреча пройдёт сегодня, 22 марта, в 23:00 мск.

Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
1-й тайм
0 : 0
Атлетико М
Мадрид

По информации издания, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа оставил английского защитника на скамейке запасных для поддержания дисциплины в команде. Вместо него выйдет Даниэль Карвахаль.

После 28 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

«Реалу» они оказались не нужны, но пригодились «Атлетико». Есть даже экс-игрок «Спартака»!
«Реалу» они оказались не нужны, но пригодились «Атлетико». Есть даже экс-игрок «Спартака»!
