Трент не попал в старт «Реала» на мадридское дерби из-за опоздания на тренировку — Marca

Фланговый защитник мадридского «Реала» Трент Александер-Арнольд не попал в стартовый состав команды на матч 29-го тура испанской Ла Лиги с «Атлетико» из-за опоздания на тренировку посреди недели. Об этом сообщает Marca. Встреча пройдёт сегодня, 22 марта, в 23:00 мск.

По информации издания, главный тренер «сливочных» Альваро Арбелоа оставил английского защитника на скамейке запасных для поддержания дисциплины в команде. Вместо него выйдет Даниэль Карвахаль.

После 28 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.