«Я доплыл, а они уже утонули». Аршавин — о дебюте 16-летнего футболиста за «Спартак»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о 16-летнем футболисте «Спартака» Павле Полехе, который дебютировал за основную команду в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

«Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года.

Но, знаете, много футболистов и в моё время начинали в 16 лет, когда я ещё играл в ЮФЛ‑2. Но когда доплывают до 20 лет… Я доплыл, а они уже утонули. Поэтому всё зависит от самого футболиста. Нужно закреплять свой шанс и дальше двигаться», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Нападающий вышел на замену на 88‑й минуте встречи и стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака» после Алексея Ребко.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.