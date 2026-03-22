«Я доплыл, а они уже утонули». Аршавин — о дебюте 16-летнего футболиста за «Спартак»

«Я доплыл, а они уже утонули». Аршавин — о дебюте 16-летнего футболиста за «Спартак»
Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о 16-летнем футболисте «Спартака» Павле Полехе, который дебютировал за основную команду в матче 22-го тура РПЛ с «Оренбургом» (2:0).

22 марта 2026, воскресенье. 13:45 МСК
Оренбург
Оренбург
Окончен
0 : 2
Спартак М
Москва
0:1 Гарсия – 18'     0:2 Литвинов – 25'    

«Я об этом парне услышал пару месяцев назад. Он один из лучших игроков своего года.

Но, знаете, много футболистов и в моё время начинали в 16 лет, когда я ещё играл в ЮФЛ‑2. Но когда доплывают до 20 лет… Я доплыл, а они уже утонули. Поэтому всё зависит от самого футболиста. Нужно закреплять свой шанс и дальше двигаться», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Нападающий вышел на замену на 88‑й минуте встречи и стал вторым самым молодым дебютантом в истории «Спартака» после Алексея Ребко.

После 22 матчей чемпионата России «Оренбург» набрал 18 очков и занимает 15-е место. Московская команда заработала 38 очков и располагается на шестой строчке.

