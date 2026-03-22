Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нью-Йорк Сити — Интер Майами, результат матча 22 марта 2026, счет 2:3, 5-й тур МЛС 2025/2026

Гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Сити» в МЛС
Комментарии

Завершился матч 5-го тура МЛС, в котором встречались «Нью-Йорк Сити» и «Интер Майами». Игра проходила на стадионе «Янки» (Нью-Йорк, США). Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 3:2.

0:1 Лухан – 4'     1:1 Фернандес – 17'     2:1 Охеда – 59'     2:2 Месси – 61'     2:3 дос Сантос Силва – 74'    

Первый гол в матче забил защитник гостей Гонсало Лухан на четвёртой минуте. На 17-й минуте полузащитник хозяев поля Николас Фернандес сравнял счёт. Во втором тайме на 59-й минуте игрок «Нью-Йорк Сити» Агустин Охеда вывел свою команду вперёд. Через две минуты капитан «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт. На 74-й минуте футболист гостей Микаэл дос Сантос Силва забил победный гол.

После пяти матчей МЛС «Интер Майами» с 10 очками располагается на третьем месте Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» также набрал 10 очков и идёт на второй строчке Востока.

Календарь МЛС сезона-2026
Турнирная таблица МЛС сезона-2026
Материалы по теме
Лионель Месси забил 900-й гол в карьере. За кого и сколько раз он отличился?
Истории
Лионель Месси забил 900-й гол в карьере. За кого и сколько раз он отличился?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android