Гол Лионеля Месси помог «Интер Майами» обыграть «Нью-Йорк Сити» в МЛС

Завершился матч 5-го тура МЛС, в котором встречались «Нью-Йорк Сити» и «Интер Майами». Игра проходила на стадионе «Янки» (Нью-Йорк, США). Встреча закончилась победой команды гостей со счётом 3:2.

Первый гол в матче забил защитник гостей Гонсало Лухан на четвёртой минуте. На 17-й минуте полузащитник хозяев поля Николас Фернандес сравнял счёт. Во втором тайме на 59-й минуте игрок «Нью-Йорк Сити» Агустин Охеда вывел свою команду вперёд. Через две минуты капитан «Интер Майами» Лионель Месси сравнял счёт. На 74-й минуте футболист гостей Микаэл дос Сантос Силва забил победный гол.

После пяти матчей МЛС «Интер Майами» с 10 очками располагается на третьем месте Восточной конференции. «Нью-Йорк Сити» также набрал 10 очков и идёт на второй строчке Востока.