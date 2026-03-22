Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сергей Семак: вопросов к стартовому составу нет никаких, ребята сегодня играли хорошо

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о произведённых заменах в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

— Вы сделали практически одну замену. Последние изменения были уже в конце матча, когда было всё решено. То есть вас всё устраивало, ничего не хотели менять, поэтому не делали больше замен?
— Да, никто не выпадал, и мы провели замены для того, чтобы освежить игру. Игроки, которые у нас были на карточках: Мантуан, Барриос и Джон Джон… Мы убирали тех игроков, у которых были уже карточки, которые или получили сегодня, или висели на трёх карточках, — для того, чтобы все могли принять участие в следующем матче. Только в плане свежести. Вопросов к стартовому составу нет никаких. Ребята сегодня играли хорошо. На мой взгляд, никто не выпадал, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.

