«Реал» — «Атлетико»: Лукман открыл счёт на 33-й минуте

В эти минуты идёт матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико».

Первый мяч в матче забил нападающий гостей Адемола Лукман на 33-й минуте.

После 28 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В предыдущем туре команда Альваро Арбелоа разгромила «Эльче» со счётом 4:1, а подопечные Диего Симеоне победили «Хетафе» (1:0).