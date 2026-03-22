«Реал» — «Атлетико»: Лукман открыл счёт на 33-й минуте
В эти минуты идёт матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречаются мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступает Хосе Мунуэра Монтеро. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико».
Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33' 1:1 Винисиус Жуниор – 52' 2:1 Вальверде – 55' 2:2 Молина – 66' 3:2 Винисиус Жуниор – 72'
Удаления: Вальверде – 77' / нет
Первый мяч в матче забил нападающий гостей Адемола Лукман на 33-й минуте.
После 28 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.
В предыдущем туре команда Альваро Арбелоа разгромила «Эльче» со счётом 4:1, а подопечные Диего Симеоне победили «Хетафе» (1:0).
