Сергей Семак: Соболев сыграл с «Динамо» хорошо, мы видим, что он выкладывается

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру нападающего своей команды Александра Соболева в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Динамо» (3:1).

— Насколько довольны игрой Александра Соболева? Сегодня он оформил гол, голевую передачу отдал. И Джон Дуран вышел на замену только на 86-й минуте. Показалось, как-то лениво, пешком вообще вышел на самом деле.

— Возвращаясь к первой части вопроса: конечно, Соболев сыграл хорошо. Отчасти с этим и связан поздний выход Дурана. Для нападающего, который забил, отдал, двигается, много старается, есть желание… Что ещё требуется? То есть мы видим, что он выкладывается. Что касается Дурана, то он тоже, я думаю, поборолся, сохранил для команды [результат]. Учитывая то время, которое у него было, он сыграл абсолютно нормально, исходя из ситуации, исходя из того, как складывалась игра. Поэтому не думаю, что Дуран вышел плохо. Он вышел хорошо, а дальше посмотрим, времени много. Кто следующий будет начинать, будет зависеть от того, как ребята будут тренироваться. Конкуренция: здесь ничего личного нет. Кто лучше готов, тот и играет, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.