Все новости
«Тедеев ошибся с составом». Бубнов — о разгромной победе «Локомотива» над «Акроном»

Футбольный эксперт Александр Бубнов высказался о разгромной победе «Локомотива» в матче 22-го тура РПЛ над тольяттинским «Акроном» (5:1).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

«Локомотиву» надо было реабилитироваться, в первую очередь перед своими болельщиками, за то разгромное поражение, которое они получили в Казани. «Акрону» нужны сейчас очки, потому что они медленно, но верно сползают уже даже не в зону переходных игр, а в зону прямого вылета. Вот, поэтому, естественно, им надо забивать, им надо идти в атаку большими силами, кстати, они это очень любят делать. Но когда ты идёшь большими силами в атаку, нужно, чтобы у тебя была надёжная оборона и хорошо сбалансированная игра. У «Акрона» надёжной обороны нет, поэтому ни о каком балансе говорить не приходится. А «Локомотиву» только это и нужно, потому что у него очень быстрая, скоростная игра, с очень сильной группой атаки. Вот, и поэтому «Акрон» пять получил, но мог и значительно больше получить. К тому же Тедеев ошибся с составом на этот матч. И вот это всё вместе привело к такому разгрому», — сказал Бубнов в аудио в своём телеграм-канале.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

