Сергей Семак высказался о поиске «Зенитом» игрока на замену Малкому

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал комментарий касательно комплектования состава команды и поиска футболиста, который смог бы в полной мере заменить нападающего Малкома, выступавшего за сине-бело-голубых с 2019 по 2023 год.

— Сергей Богданович, кажется, что за всё время вашего пребывания в «Зените» наиболее значимый и яркий футболист, который приносил своими индивидуальными качествами больше всего пользы, это Малком. И сейчас как будто бы трансферная политика клуба заключается в том, чтобы найти футболиста в Южной Америке, похожего качествами, который бы мог своим мастерством единолично в сложных ситуациях игру переламывать в сторону «Зенита». Можете объяснить, чего не хватает сейчас легионерам, чтобы приносить столько же пользы ситуативно, как это делал Малком? И можно ли назвать текущий состав «Зенита», среди всех тех шести сезонов, которые вы работаете в клубе, самым сильным? Или какой-то состав «Зенита» был более сильным?

— Наверное, по силе если брать, можно отталкиваться от результата. Когда мы набрали 72 очка — это год, в котором Малком провёл свой лучший сезон. Наверное, этот сезон для команды был наиболее сильным с точки зрения набора очков, уверенности. По состоянию… Конечно, у нас нет… Точнее, есть желание найти замену Малкому, другим игрокам, которые на протяжении своей карьеры принесли большую пользу команде. Хорошо бы ещё найти такого же, как Халк или как Витсель, но, естественно, это сложно сейчас, в нынешних реалиях. Малком — это игрок, который приходил к нам из «Барселоны», у которого уже было имя. И тот же Халк… Эти игроки были уже топовыми, естественно, готовыми. И то Малкому потребовалось ещё полтора года, как и Венделу, чтобы стать лидером команды. То есть не так всё просто.

Те игроки, которые к нам приходят, они все для того, чтобы усилить те позиции, которые нуждаются в усилении. Вопрос с адаптацией тоже стоит. Я думаю, очень редкие иностранцы, которые приезжают, сразу же вкатываются в наш чемпионат. Он не так прост, как может кому-то показаться, прежде чем сюда приехать. Поэтому мы всегда работаем для того, чтобы быть сильнее. Когда-то получается лучше, когда-то хуже. Есть много нюансов, по которым приходят наши игроки — те или иные. Мы, конечно, хотим, чтобы сильные игроки приезжали, чтобы наши игроки росли, чтобы вообще чемпионат России был лучше и сильнее. Я думаю, все для этого и работают, — приводит слова Семака официальный сайт клуба с берегов Невы.