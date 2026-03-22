Узбекистанский защитник Абдукодир Хусанов выиграл первый трофей с «Манчестер Сити», который в финале Кубка английской лиги обыграл лондонский «Арсенал» (2:0).

Хусанов вышел на поле с первых минут, провёл всю встречу и помог сыграть «на ноль» своей команде. Также на 32-й минуте защитник получил жёлтую карточку.

Футболист сборной Узбекистана выступает за «Манчестер Сити» с 2025 года, перейдя в английский клуб из «Ланса» за € 40 млн. За это время он провёл 39 матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один гол.

В прошлом году Кубок английской лиги выиграл «Ньюкасл». В финале розыгрыша соревнования «сороки» победили «Ливерпуль» со счётом 2:1.