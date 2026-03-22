«Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился». Аршавин — о конфликте защитника с Челестини

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о конфликте между защитником ЦСКА Мойзесом и главным тренером армейцев Фабио Челестини.

«Для ЦСКА лучше, чтобы Мойзес извинился и они с Челестини пожали руки. Мойзес стал одним из главных игроков этой команды.

Не думаю, что один проступок может это перечеркнуть. Также не думаю, что главный тренер обиделся надолго. И иногда тренер может проглотить обиду, чтобы команда играла лучше. ЦСКА с Мойзесом и без — это разные команды», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

Футболист не попал в заявку на матч 22-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (3:1). Ранее сообщалось, что защитник отстранён от тренировок с командой из-за словесной перепалки с главным тренером, которая произошла сразу после матча в Кубке с «Краснодаром».