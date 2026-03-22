Аугсбург — Штутгарт, результат матча 22 марта 2026, счёт 2:5, 27-й тур Бундеслиги 2025/2026

«Штутгарт» переиграл «Аугсбург» в матче 27-го тура Бундеслиги с семью голами
Комментарии

Завершён матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Аугсбург» и «Штутгарт». Победу со счётом 5:2 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер из Берлина.

Германия — Бундеслига . 27-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 21:30 МСК
Аугсбург
2 : 5
Штутгарт
0:1 Ундав – 12'     0:2 Томаш – 29'     0:3 Нартей – 31'     1:3 Ридер – 57'     1:4 Ундав – 58'     2:4 Каде – 71'     2:5 Демирович – 83'    

Дениз Ундав вывел гостей вперёд на 12-й минуте, Тьягу Томаш на 29-й минуте удвоил преимущество команды, а на 31-й минуте Николас Нартей забил третий гол «Штутгарта». Фабиан Ридер на 57-й минуте отыграл один мяч, но на 58-й минуте Ундав оформил дубль. Антон Каде забил за «Аугсбург» на 72-й минуте, Эрмедин Демирович отметился на 83-й минуте.

После этой игры «Аугсбург» с 31 очком находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» с 53 очками располагается на третьей строчке.

