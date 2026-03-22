«Штутгарт» переиграл «Аугсбург» в матче 27-го тура Бундеслиги с семью голами

Завершён матч 27-го тура немецкой Бундеслиги, в котором играли «Аугсбург» и «Штутгарт». Победу со счётом 5:2 в этой игре одержали «швабы». Встреча состоялась на стадионе «ВВК-Арена» в Аугсбурге. В качестве главного арбитра матча выступил Феликс Цвайер из Берлина.

Дениз Ундав вывел гостей вперёд на 12-й минуте, Тьягу Томаш на 29-й минуте удвоил преимущество команды, а на 31-й минуте Николас Нартей забил третий гол «Штутгарта». Фабиан Ридер на 57-й минуте отыграл один мяч, но на 58-й минуте Ундав оформил дубль. Антон Каде забил за «Аугсбург» на 72-й минуте, Эрмедин Демирович отметился на 83-й минуте.

После этой игры «Аугсбург» с 31 очком находится на 10-м месте в турнирной таблице чемпионата Германии, «Штутгарт» с 53 очками располагается на третьей строчке.