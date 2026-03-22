«Радость защищать цвета главного клуба России». Джон Джон — после победы над «Динамо»

Новичок «Зенита» Джон Джон высказался после победы своей команды над московским «Динамо» в матче 22-го тура РПЛ со счётом 3:1, отметив уровень российского чемпионата.

«Очень тяжёлая [победа]. Я знаю, какой сложный российский чемпионат, но мы боремся за положительный результат в каждом матче, чтобы вернуться на первую строчку в таблице, поэтому и следующая игра не будет исключением. Отдадим все силы, чтобы набрать три очка.

Для меня большая радость защищать цвета главного клуба России, который так тепло принял меня, и я сделаю всё, чтобы принести ему ещё больше славы», — приводит слова Джона официальный сайт клуба.

В матче с «Динамо» футболист забил дебютный гол за сине-бело-голубых, отметившись результативным действием на 22-й минуте.

После этой игры московское «Динамо» с 30 очками находится на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России, «Зенит» с 48 очками располагается на второй строчке.