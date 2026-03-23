Результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 22 марта, завершился 30-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.
Пятница, 20 марта:
«Кальяри» — «Наполи» — 0:1;
«Дженоа» — «Удинезе» — 0:2;
Суббота, 21 марта:
«Парма» — «Кремонезе» — 0:2;
«Милан» — «Торино» — 3:2;
«Ювентус» — «Сассуоло» — 1:1.
Воскресенье, 22 марта:
«Комо» – «Пиза» — 5:0;
«Аталанта» – «Верона»— 1:0;
«Болонья» – «Лацио»— 0:2;
«Рома» – «Лечче» — 1:0;
«Фиорентина» – «Интер»— 1:1.
По итогам 30 туров первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Интер». У команды 69 набранных очков. На второй строчке располагается «Милан», у которого 63 очка. Третье место с 62 очками занимает «Наполи».