Чемпионат Италии по футболу 2025/2026: результаты на 22 марта 2026, календарь, таблица

Результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу
В воскресенье, 22 марта, завершился 30-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Пятница, 20 марта:

«Кальяри» — «Наполи» — 0:1;
«Дженоа» — «Удинезе» — 0:2;

Суббота, 21 марта:

«Парма» — «Кремонезе» — 0:2;
«Милан» — «Торино» — 3:2;
«Ювентус» — «Сассуоло» — 1:1.

Воскресенье, 22 марта:

«Комо» – «Пиза» — 5:0;
«Аталанта» – «Верона»— 1:0;
«Болонья» – «Лацио»— 0:2;
«Рома» – «Лечче» — 1:0;
«Фиорентина» – «Интер»— 1:1.

По итогам 30 туров первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Интер». У команды 69 набранных очков. На второй строчке располагается «Милан», у которого 63 очка. Третье место с 62 очками занимает «Наполи».

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
