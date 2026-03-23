Результаты матчей 30-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 22 марта, завершился 30-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших встреч.

Результаты матчей 30-го тура Серии А

Пятница, 20 марта:

«Кальяри» — «Наполи» — 0:1;

«Дженоа» — «Удинезе» — 0:2;

Суббота, 21 марта:

«Парма» — «Кремонезе» — 0:2;

«Милан» — «Торино» — 3:2;

«Ювентус» — «Сассуоло» — 1:1.

Воскресенье, 22 марта:

«Комо» – «Пиза» — 5:0;

«Аталанта» – «Верона»— 1:0;

«Болонья» – «Лацио»— 0:2;

«Рома» – «Лечче» — 1:0;

«Фиорентина» – «Интер»— 1:1.

По итогам 30 туров первое место в турнирной таблице итальянской Серии А занимает «Интер». У команды 69 набранных очков. На второй строчке располагается «Милан», у которого 63 очка. Третье место с 62 очками занимает «Наполи».