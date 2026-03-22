Михаил Галактионов высказался после крупной победы «Локомотива» над «Акроном»
Главный тренер московского «Локомотива» Михаил Галактионов прокомментировал результат встречи 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором красно-зелёные разгромили тольяттинский «Акрон» со счётом 5:1.

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

— Что испытывает тренер команды, которая к перерыву выигрывает 5:1?
— У нас были достаточно тяжёлые полторы недели. Именно в этот тайм всё вылилось. К сожалению, был непростой отрезок с точки зрения результата. Мы не можем сказать, что по качеству игры он был плохим. Для команды непростой ситуацией стал вылет из Кубка, где мы планировали пройти дальше. Сегодня был тот «Локомотив», который мы все хотим видеть — дерзкий, агрессивный, дисциплинированный, динамичный. Ребята спокойно играли на мяче, молниеносно действовали в контратаках, дисциплинированно старались играть в обороне. Понятно, что моменты были, дали сопернику сравнять, но быстро вернули всё в свои руки. Поблагодарили команду за правильную реакцию, в том числе — на справедливую критику, которая на нас свалилась в последние дни. Действовали правильно, с хорошей головой. Важно, что перед паузой на сборные ушли в лидирующей гонке, – приводит слова Галактионова официальный сайт «Локомотива».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

