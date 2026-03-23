Семак и Мантуан спорили с арбитром, Нгамалё тормозил над Адамовым. Фото победы «Зенита»

22 марта на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве прошёл матч 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, в котором «Динамо» принимало санкт-петербургский «Зенит». В качестве главного арбитра матча выступил Сергей Иванов. Победу со счётом 3:1 одержали гости.

Лучшие кадры матча «Динамо» — «Зенит» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

На 22-й минуте счёт в матче открыл форвард «Зенита» Джон Джон. Нападающий московской команды Артур Гомес сравнял счёт на 37-й минуте. Нападающий сине-бело-голубых Александр Соболев снова вывел свою команду вперёд на 43-й минуте. На 85-й минуте Максим Глушенков забил третий мяч гостей.