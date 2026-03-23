Ролан Гусев высказался об отсутствии Рубенса в матче с «Зенитом»

Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев высказался о влиянии отсутствия полузащитника Рубенса на игру команды в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:3).

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 16:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
1 : 3
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Джон – 22'     1:1 Гомес – 37'     1:2 Соболев – 43'     1:3 Глушенков – 85'    

— Отсутствие Рубенса сильно сказалось? Было видно, что некому отбирать мячи в центре поля, и в первом тайме «Зенит» спокойно делал много передач подряд.
— Конечно, Рубенс является структурным игроком в нашей схеме. Но дело даже не в этом. Мы первый гол пропустили, когда Вендел сделал четыре-пять касаний на месте и никто не оказал на него давление. В перерыве показали этот момент, попросили играть плотнее в центре поля. Мы чуть неправильно действовали в первом тайме. Надо было встречать их повыше и играть агрессивнее против индивидуально сильных футболистов.

Опять же, я не считаю, что мы сильно уступили. В первом тайме сделали две ошибки в обороне, а во втором пытались отыграться и получили ещё один, когда Глушенков исполнил, — приводит слова Гусева официальный сайт московского клуба.

