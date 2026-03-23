«Льоренте, надень очки!» Фанаты «Реала» скандировали кричалку в адрес игрока «Атлетико»
Болельщики «Реала» скандировали кричалку в адрес полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте в первом тайме матча 29-го тура испанской Ла Лиги между командами, сообщает Marca. На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико».
Испания — Примера . 29-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 23:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
2-й тайм
3 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Лукман – 33' 1:1 Винисиус Жуниор – 52' 2:1 Вальверде – 55' 2:2 Молина – 66' 3:2 Винисиус Жуниор – 72'
Удаления: Вальверде – 77' / нет
На 19-й минуте матча Льоренте временно покинул поле из-за проблем с самочувствием. За несколько минут до этого он упал в штрафной после подката со стороны защитника «Реала» Даниэля Карвахаля. Болельщики «сливочных» в этот момент начали скандировать: «Надень очки, Льоренте, надень очки!»
После 28 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.
Материалы по теме
