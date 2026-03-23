«Льоренте, надень очки!» Фанаты «Реала» скандировали кричалку в адрес игрока «Атлетико»

Болельщики «Реала» скандировали кричалку в адрес полузащитника «Атлетико» Маркоса Льоренте в первом тайме матча 29-го тура испанской Ла Лиги между командами, сообщает Marca. На момент публикации новости счёт в матче 1:0 в пользу «Атлетико».

На 19-й минуте матча Льоренте временно покинул поле из-за проблем с самочувствием. За несколько минут до этого он упал в штрафной после подката со стороны защитника «Реала» Даниэля Карвахаля. Болельщики «сливочных» в этот момент начали скандировать: «Надень очки, Льоренте, надень очки!»

После 28 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 66 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.