Тренер «Акрона» Тедеев высказался после разгромного поражения от «Локомотива»

Главный тренер тольяттинского «Акрона» Заур Тедеев отреагировал на разгромное поражение своей команды со счётом 1:5 в матче 22-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом».

Мир Российская Премьер-лига . 22-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 19:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
5 : 1
Акрон
Тольятти
1:0 Монтес – 7'     1:1 Аревало – 14'     2:1 Руденко – 23'     3:1 Бакаев – 26'     4:1 Воробьёв – 29'     5:1 Батраков – 39'    
Удаления: нет / Эшковал – 70'

— Что произошло? Почему это был «Акрон», не похожий на себя в игре со «Спартаком»?
— Надо всё называть своими именами, говорить как есть. На мой взгляд, наши ошибки в пропущенных мячах были очень похожими. Мы плохо реагировали на потери мяча, много давали возможностей умным и техничным игрокам «Локомотива» минуя середину поля доходить до наших ворот. Это стало ключевым фактором. Мы не справились с тем, что планировали. Это связано с подготовкой к игре. В матче со «Спартаком» и «Ахматом» было много молодых ребят, им впервой противостоять и менять ход матча, не всегда им удаётся быть стабильными. Эту ситуацию надо пережить, расти над собой. Такое случается у каждого тренера и футболиста. Поражение болезненное, одно из самых крупных за то время, что тут работаю.

Мы виноваты перед болельщиками, надо извиниться перед ними за первый тайм. Мы верим в своих футболистов, в следующем матче сыграем лучше.

— Что сказали в перерыве при 1:5?
— В такой ситуации тренер должен зайти и взять на себя ответственность. Это я им и сказал. Я верю в ребят. Сказал, что во втором тайме они должны играть за себя, за свои семьи. Мы вместе, никто не будет вешать нос. Нам надо забыть этот матч, это уже история, — приводит слова Тедеева «Матч ТВ».

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ. У красно-зелёных 44 очка в 22 матчах. «Акрон» с 22 очками располагается на 10-й строчке.

«Локо» ответил на вылет из Кубка клубным рекордом! Уничтожили «Акрон» за тайм. Видео
