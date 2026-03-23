«Интер» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «Фиорентиной»

Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Первый гол в матче забил Франческо Эспозито. Нападающий чёрно-синих отличился в начале встречи на первой минуте. Во втором тайме на 77-й минуте полузащитник хозяев поля Шер Ндур сравнял счёт.

Отметим, что «Интер» потерял очки в третьем матче подряд. Ранее команда Кристиана Киву уступила «Милану» (0:1) и сыграла вничью с «Аталантой» (1:1).

На данный момент у «Фиорентины» 29 очков. После 30 матчей команда занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» с 69 очками располагается на первой строчке.