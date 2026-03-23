Фиорентина — Интер, результат матча 22 марта 2026, счет 1:1, 30-й тур Серии А 2025/2026

«Интер» потерял очки в третьем матче подряд, сыграв вничью с «Фиорентиной»
Завершился матч 30-го тура итальянской Серии А, в котором встречались «Фиорентина» и «Интер». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» (Флоренция, Италия). В качестве главного арбитра встречи выступил Андреа Коломбо. Игра закончилась вничью со счётом 1:1.

Италия — Серия А . 30-й тур
22 марта 2026, воскресенье. 22:45 МСК
Фиорентина
Флоренция
Окончен
1 : 1
Интер М
Милан
0:1 Эспозито – 1'     1:1 Ндур – 77'    

Первый гол в матче забил Франческо Эспозито. Нападающий чёрно-синих отличился в начале встречи на первой минуте. Во втором тайме на 77-й минуте полузащитник хозяев поля Шер Ндур сравнял счёт.

Отметим, что «Интер» потерял очки в третьем матче подряд. Ранее команда Кристиана Киву уступила «Милану» (0:1) и сыграла вничью с «Аталантой» (1:1).

На данный момент у «Фиорентины» 29 очков. После 30 матчей команда занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. «Интер» с 69 очками располагается на первой строчке.

Календарь Серии А сезона-2025/2026
Турнирная таблица Серии А сезона-2025/2026
Материалы по теме
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
Аллегри снова сделал это спустя 15 лет! Мхитарян простил — и «Милан» задушил «Интер»
