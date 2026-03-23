Результаты матчей 27-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

В воскресенье, 22 марта, завершился 27-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами прошедших матчей.

Пятница, 20 марта:

«Ланс» – «Анже» – 5:1.

Суббота, 21 марта:

«Тулуза» – «Лорьян» – 1:0;

«Осер» – «Брест» – 3:0;

«Ницца» – «ПСЖ» – 0:4.

Воскресенье, 22 марта:

«Лион» – «Монако» – 1:2;

«Париж» – «Гавр» – 3:2;

«Ренн» – «Метц» – 0:0;

«Марсель» – «Лилль» – 1:2;

«Нант» – «Страсбург» – 2:3.

После 26 встреч французского чемпионата «ПСЖ» набрал 60 очков и возглавляет турнирную таблицу. На второй строчке располагается «Ланс», у которого 59 очков после 27 игр. В топ-4 также входят «Марсель» (49 очков) и «Лион» (47).