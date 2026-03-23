Зинедин Зидан достиг устной договорённости о работе в сборной Франции — Le Parisien

Бывший футболист сборной Франции Зинедин Зидан в устной форме договорился с Федерацией футбола Франции (FFF) о работе с национальной командой в качестве главного тренера. Об этом сообщает Le Parisien.

Глава FFF Филипп Диалло заявил, что уже знает имя нового главного тренера сборной Франции, но не назвал фамилию специалиста, указав лишь, что на пост претендовали пять человек, каждый из которых является французом.

В качестве тренера «Реала» Зинедин Зидан является двукратным чемпионом Испании, он дважды с командой выигрывал Суперкубок страны, а также трижды побеждал в Лиге чемпионов.

На чемпионате мира — 2026 сборная Франции сыграет в группе с Сенегалом, Норвегией и ещё одной командой, которая определится позднее.

