Результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 22 марта, состоялись матчи 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр тура.
Результаты матчей 31-го тура АПЛ:
Пятница, 20 марта:
«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» — 2:2.
Суббота, 21 марта:
«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ливерпуль» — 2:1;
«Фулхэм» – «Бёрнли» — 3:1;
«Эвертон» – «Челси» — 3:0;
«Лидс Юнайтед» – «Брентфорд» — 0:0.
Воскресенье, 22 марта:
«Ньюкасл Юнайтед» – «Сандерленд» — 1:2;
«Тоттенхэм Хотспур» – «Ноттингем Форест» — 0:3;
«Астон Вилла» – «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0.
Матч «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» перенесён из-за участия «горожан» в финале Кубка английской лиги, «Арсенал» сыграл встречу этого тура 18 февраля по той же причине — тогда «канониры» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2).
На данный момент первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал» (70).