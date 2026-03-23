Результаты матчей 31-го тура чемпионата Англии по футболу — 2025/2026

В воскресенье, 22 марта, состоялись матчи 31-го тура английской Премьер-лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр тура.

Результаты матчей 31-го тура АПЛ:

Пятница, 20 марта:

«Борнмут» – «Манчестер Юнайтед» — 2:2.

Суббота, 21 марта:

«Брайтон энд Хоув Альбион» – «Ливерпуль» — 2:1;

«Фулхэм» – «Бёрнли» — 3:1;

«Эвертон» – «Челси» — 3:0;

«Лидс Юнайтед» – «Брентфорд» — 0:0.

Воскресенье, 22 марта:

«Ньюкасл Юнайтед» – «Сандерленд» — 1:2;

«Тоттенхэм Хотспур» – «Ноттингем Форест» — 0:3;

«Астон Вилла» – «Вест Хэм Юнайтед» — 2:0.

Матч «Манчестер Сити» и «Кристал Пэлас» перенесён из-за участия «горожан» в финале Кубка английской лиги, «Арсенал» сыграл встречу этого тура 18 февраля по той же причине — тогда «канониры» сыграли вничью с «Вулверхэмптоном» (2:2).

На данный момент первое место в турнирной таблице АПЛ занимает «Арсенал» (70).