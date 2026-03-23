«Реал» в меньшинстве победил «Атлетико» в матче Ла Лиги, Винисиус оформил дубль

Завершился матч 29-го тура испанской Ла Лиги, в котором встречались мадридские «Реал» и «Атлетико». Игра проходила на стадионе «Сантьяго Бернабеу» (Мадрид, Испания). В качестве главного арбитра встречи выступил Хосе Мунуэра Монтеро. Победу в матче со счётом 3:2 одержали футболисты команды хозяев.

Первый мяч в матче забил нападающий «Атлетико» Адемола Лукман на 33-й минуте. Вингер хозяев Винисиус Жуниор сравнял счёт на 52-й минуте, реализовав пенальти. Полузащитник Федерико Вальверде вывел «Реал» вперёд на 55-й минуте. Защитник гостей Науэль Молина сравнял счёт на 67-й минуте. Винисиус Жуниор оформил дубль на 72-й минуте, установив окончательный счёт — 3:2. Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде получил красную карточку на 77-й минуте за наступ на ногу игроку гостей.

После 29 туров чемпионата Испании «Реал» набрал 69 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Атлетико» располагается на четвёртой строчке. У команды в активе 57 очков.

В следующем туре команда Альваро Арбелоа на выезде встретится с «Мальоркой» 4 апреля, а подопечные Диего Симеоне в этот же день в домашнем матче сыграют с «Барселоной».